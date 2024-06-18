Хакеры RaHDit опубликовали данные причастного к ударам по аэродромам РФ 383-го полка ВСУ

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Хакеры RaHDit опубликовали в Сети сведения, касающиеся всей структуры 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии СК РФ, именно этот полк причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Так, в списке числятся граждане, судимые за насилие детей, любители БДСМ и обмена женами, а также кришнаиты-националисты.

Всего хакеры обнародовали в Сети данные около 1,2 тысячи операторов беспилотной авиации Украины.

В начале декабря 2022 года Киев нанес удары по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. Погибли трое военных, еще четверо пострадали. Также была повреждена обшивка корпусов двух самолетов.

После выяснилось, что организатором атак на военные аэродромы России является командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковник Сергей Бурденюк. По данным следствия, он и другие бойцы ВСУ создали 383-й полк в феврале. Для атак по территории РФ они использовали беспилотный реактивный самолет Ту-141 "Стриж" и ударные БПЛА UJ-22 Airborne, выпущенные ООО "НПП "Укрджет".

В связи с этим Бурденюка объявили в межгосударственный и международный розыски, а затем СК РФ предъявил ему заочные обвинения по статьям "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия" и "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". По ходатайству российских следователей суд заочно арестовал полковника.

