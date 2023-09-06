Полковнику ВСУ заочно предъявили обвинения в атаках на аэродромы РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины полковнику Сергею Бурдинюку. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Его обвиняют по статьям "Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц", "Диверсия" и "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

"Бурдинюк спланировал и организовал запуск с территории Харьковской области Украины беспилотных летательных аппаратов Ту-141 "Стриж", которыми в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года нанесены удары по аэродромам, расположенным на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что 5 сентября этого года командир украинской армии был объявлен в международный розыск. По ходатайству российских следователей суд заочно арестовал Бурдинюка.

Ранее столичный Басманный суд заочно приговорил политика и блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы. Его обвинили в распространении фейков о ВС России.

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