СК назвал организатора атак БПЛА на российские аэродромы

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Организатором атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские военные аэродромы является командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Сергей Бурденюк. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

По данным следствия, Бурденюк и другие бойцы ВСУ создали 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов в феврале – марте. Полк использовал ударные БПЛА UJ-22 Airborne, выпущенные ООО "НПП "Укрджет".

Отмечается, что подразделение Бурденюка также применяло беспилотный реактивный самолет Ту-141 "Стриж". Его переделали в управляемую ракету с боевым зарядом. Военное следственное управление СК по ЗВО объявило Бурденюка в межгосударственный и международный розыски.

В начале декабря Киев нанес удары по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. Погибли трое военных, еще четверо пострадали. Также была повреждена обшивка корпусов двух самолетов.

НАТО знало о подготовке Украиной атак на российские военные аэродромы, заявлял глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он напомнил, что в ответ на это Москва нанесла массированные удары по системе военного управления, оборонным и энергетическим объектам Украины.

Рейсы в аэропорту Пскова отменили из-за атаки украинских БПЛА в ночь на 30 августа