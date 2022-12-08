Гаврилов заявил, что НАТО знало о подготовке ВСУ атак на аэродромы РФ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

НАТО знало о подготовке Украиной атак на российские военные аэродромы. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что в ответ на это Москва нанесла массированные удары по системе военного управления, оборонным и энергетическим объектам Украины. Гаврилов отметил, что так будет каждый раз при продолжающихся актах "украинского терроризма".

Ранее Минобороны сообщило, что Киев нанес удары по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях около 15:00 5 декабря. В результате погибли трое военных и еще четверо пострадали. Также была повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

В ответ ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам. В министерстве рассказали, что в результате удалось поразить все 17 объектов.



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