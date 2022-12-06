Украинский спецназ принимал участие в атаке беспилотников на аэродром в РФ – СМИ

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Беспилотники, задействованные в атаке на российские военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, были запущены с территории Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, в организации по меньшей мере одной из атак принимал участие украинский спецназ, причем его представители в момент удара находились в непосредственной близости от объекта.

Каким образом украинские силовики смогли пробраться в Россию и насколько близко они подошли к российской базе, остается невыясненным.

5 декабря трое военных погибли в результате атаки Киева на военные аэродромы Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. Также четверо военных пострадали, их госпитализировали.

По данным Минобороны РФ, Украина пыталась нанести удары реактивными беспилотниками по объектам, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники.

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