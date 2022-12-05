Трое военных погибли в результате атаки ВСУ на аэродромы РФ

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Трое военных погибли в результате атаки Киева на военные аэродромы Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным министерства, Украина пыталась нанести удары реактивными беспилотниками по объектам, чтобы вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники.

В результате происшествия была повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Также четверо военных пострадали, их госпитализировали.

"Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15:00 по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, все 17 объектов были поражены. В результате удалось нарушить переброску резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Утром 5 декабря на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. В результате происшествия погибли три человека, а еще пятеро получили ранения. Взрыв также прогремел и возле аэродрома в Энгельсе. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что ЧП в жилых кварталах не было, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.



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