Минобороны сообщило об успешном наступлении ВС РФ на донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ рассказали об успешном наступлении российских войск на донецком направлении. Об этом пишет RT.

"На донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений", – сообщили в министерстве.

Украинская армия за минувшие сутки потеряла:

свыше 70 украинских военнослужащих;

два танка;

четыре боевые бронированные машины;

четыре пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили об успешном наступлении ВС РФ в районе Артемовска. В результате действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских бойцов.

ВС РФ также смогли дать отпор ВСУ в районе села Шевченко в Донецкой Народной Республике. Противнику пришлось вернуться на исходные позиции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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