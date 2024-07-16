Песков прокомментировал убийство российского бойца "Азовом"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о расстреле боевиками "Азова" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) российского военнослужащего, назвав их фашистами.

"Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия собирает доказательную базу по преступлениям киевского режима, в том числе "Азовом".

"Она собирается, причем уже не первый год. Наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств", – сказал Песков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя случившееся, заявил, что отвечать на такое кощунство гуманностью и милосердием нельзя. Как он считает, необходимы тотальные казни.

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов охарактеризовал произошедшее как нарушение Женевских конвенций.