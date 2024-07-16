Медведев призвал к тотальным казням из-за видео с убийством российского военного "Азовом"

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал видео расстрела раненого российского военного, которое выложил украинский нацбатальон "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщает Life.ru.

Политик согласился с командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апты Алаудиновым, охарактеризовавшим произошедшее как нарушение Женевских конвенций. По его словам, отвечать на такое кощунство гуманностью и милосердием нельзя.

Как считает Медведев, с теми, кто это сделал, следует поступать так, как призывал Константин Симонов в стихотворении "Если дорог тебе твой дом…", написанном во время Великой Отечественной войны в июле 1942 года. Он пояснил, что необходимы тотальные казни.

Алаудинов также отмечал, что оставшиеся в России бойцы "Азова" находятся на длительном сроке в тюрьме.

Американские журналисты подчеркивали, что националистический батальон "Азов" фактически совершил военный переворот на Украине. К такому выводу обозреватели пришли из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича.

Еще одно американское издание American Conservative заявило, что подразделения "Азова" выполняют функции заградотрядов, что говорит о тяжелом состоянии украинской армии.