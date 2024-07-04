Фото: depositphotos/billperry

Националистический батальон "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) фактически совершил военный переворот на Украине. Таким мнением поделилась американская журналистка Ким Иверсен на своем YouTube-канале.

К такому выводу она пришла из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича. По словам Иверсен, это свидетельствует о полном переходе власти в Киеве в руки националистов.

Журналистка считает, что боевики "Азова" угрожают Зеленскому и не позволяют ему завершить боевые действия, так как продолжение конфликта только способствует сохранению их власти.

В начале месяца Служба безопасности Украины (СБУ) задержала провокаторов, которые пытались устроить беспорядки в Киеве после Дня Конституции. По данным местных СМИ, подельники под видом проведения "вече" собирались объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства страны и планировали захватить здание Верховной рады.

По мнению экспертов, попытки государственных переворотов на Украине будут случаться все чаще, так как Запад начал свержение Владимира Зеленского.

Украинский лидер лишился своего покровительства и иммунитета западных партнеров после истечения полномочий президента на фоне успешного проведения СВО, а также провала мирной конференции в Швейцарии, считают специалисты.