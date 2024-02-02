В Белгороде задержали волонтера по подозрению в спонсировании ВСУ

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Волонтера Надежду Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании украинских войск. Об этом со ссылкой на ее адвоката Евгения Соколова сообщает РИА Новости.

Россинская работала в организации, которая помогает пострадавшим во время вооруженных конфликтов. Сотрудники организации оказывают гуманитарную помощь, эвакуируют мирных жителей и животных, занимаются поиском пропавших и прочее.

В данный момент волонтер находится в изоляторе временного содержания, сообщил Соколов. Заседание суда по ее делу запланировано на 2 февраля.

По словам адвоката, ее обвиняют по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Причиной задержания же стала группа Россинской по сбору пожертвований для ВСУ, однако девушка отрицает свою причастность к этому.

В региональном управлении ФСБ пока не комментировали эту ситуацию.

Ранее писательница Людмила Улицкая заявила, что направляет средства, полученные с продажи книг в РФ, на помощь Украине. Она также призналась, что ей нравится украинский лидер Владимир Зеленский.

В связи с произошедшим Улицкую уже лишили звания почетного профессора РХТУ имени Менделеева, а также предложили запретить ей въезд на территорию РФ. Инициатором последнего предложения стал депутат Госдумы Виталий Милонов.