Силовики задержали жителя Новокузнецка, переводившего деньги для ВСУ

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Силовики задержали жителя Кузбасса, который подозревается в финансировании нужд украинской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство действовало совместно с МВД и Федеральной службой по финансовому мониторингу. Они пресекли деятельность жителя Новокузнецка, который подозревается в госизмене в форме оказания финпомощи ВСУ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный осуществил переводы личных денежных средств на нужды ВСУ в целях приобретения военного снаряжения", – говорится в сообщении.

Ранее ФСБ задержала жителя Алтайского края при попытке теракта на объекте Минобороны РФ в Барнауле. По данным силовиков, в ноябре мужчина 1979 года рождения посредством интернета связался с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России.



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