Росфинмониторинг внес партию "Возрождение" в перечень экстремистов и террористов

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Татарскую народную партию "Возрождение" включили в список террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.

Также в перечень террористов и экстремистов вошли участники "Легиона "Свобода России" (организация признана террористической и запрещена в России) Петр Красько и Максим Григорьев.

Ранее сооснователь журнала Doxa (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Армен Арамян был внесен в перечень террористов и экстремистов в России. В середине сентября его заочно арестовали на 2 месяца.

Арамяну предъявлено обвинение по статьям "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Кроме того, он объявлен в международный розыск.

