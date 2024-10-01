Сооснователь журнала Doxa Арамян внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Армен Арамян включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Сооснователь журнала Doxa (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Армен Арамян внесен в перечень террористов и экстремистов в России, следует из данных Росфинмониторинга.

Люди или организации, попавшие в соответствующий реестр ведомства, не имееют права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, а также участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

В середине сентября Басманный суд заочно арестовал его на 2 месяца. Арамяну предъявлено обвинение по статьям "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Кроме того, он объявлен в международный розыск. В феврале этого года в соответствующий розыск была объявлена редактор Doxa Мария Меньшикова (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которую также обвинили в оправдании терроризма.

