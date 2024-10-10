Журналистка Залина Маршенкулова внесена в перечень террористов и экстремистов

Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Залина Маршенкулова признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Журналистка Залина Маршенкулова (внесена в реестр иноагентов в РФ) внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.

Наравне с ней соответствующий реестр пополнили блогер из Таджикистана Раджабзод Джумабой, оскорблявший девушек славянской внешности, и боевик батальона "Азов" (запрещен и признан террористической организацией на территории РФ) Максим Божко.

В мае суд заочно арестовал Маршенкулову на два месяца по делу об оправдании терроризма. По данным следствия, она оправдывала в своем телеграм-канале насильственные действия в отношении военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), который погиб в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга в апреле 2023 года. Еще 42 человека пострадали.

В сентябре министерство юстиции РФ внесло ее в реестр иностранных агентов. В ведомстве указали, что Маршенкулова высказывалась против проведения СВО на Украине, распространяла фейки о принимаемых российскими властями решениях и их политике, призывала к сбору средств в пользу Украины и участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений иностранных агентов.