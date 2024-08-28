Боец MMA Ильяс Якубов внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Петров (Ильяс Якубов внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Боец смешанных единоборств (ММА) Ильяс Якубов, которого ранее обвинили в оправдании терроризма, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.

Якубову вменяют вину по статье "Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет".

Спортсмена задержали 22 октября 2023 года в одном из московских аэропортов, куда он прилетел из ОАЭ. По версии следствия, он записал видеоролик, наложив на него высказывания террориста Шамиля Басаева, стоявшего за крупными терактами в России. После этого Якубов разместил его на странице в соцсети.

В свою очередь, Чертановский суд Москвы заключил под стражу Якубова, удовлетворив ходатайство следствия. 5 декабря суд признал арест законным и отклонил жалобу защиты Якубова.