Суд признал законным арест обвиняемого в оправдании терроризма бойца ММА Якубова

Фото: ТАСС/пресс-служба Чертановского суда

Мосгорсуд решил оставить без изменений решение Чертановского столичного суда об аресте бойца смешанных единоборств (ММА) Ильяса Якубова, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты Якубова", – уточнили в суде.

Якубову вменяют вину по статье "Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет".

Спортсмена задержали 22 октября в одном из московских аэропортов, куда он прилетел из ОАЭ. По версии следствия, он записал видеоролик, наложив на него высказывания террориста Шамиля Басаева, стоявшего за крупными терактами в России. После этого Якубов разместил его на странице в соцсети.

После Чертановский суд Москвы заключил под стражу Якубова, удовлетворив ходатайство следствия. Спортсмен пробудет под стражей до 11 декабря 2023 года.



Бойца ММА Якубова заключили под стражу по делу об оправдании терроризма