СК попросил арестовать бойца ММА Якубова по обвинению в оправдании терроризма

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет РФ попросил суд арестовать бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова по обвинению в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в Чертановском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Якубова меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в суде.

Якубову вменяют вину по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет").

Спортсмена задержали накануне. По версии следствия, он записал видеоролик, наложив на него высказывания террориста Шамиля Басаева, стоявшего за крупными терактами в России. После этого Якубов разместил его на странице в соцсети.