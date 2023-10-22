Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма – СМИ

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Правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в публичном оправдании терроризма на территории столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по городу Москве.

По данным ведомства, в настоящее время следствие расследует уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной Сети интернет").

Следствие установило, что обвиняемый в октябре 2023 года создал видеозапись с высказываниями, которые оправдывают террористическую деятельность. Затем он разместил это видео на своей странице в соцсети.

Противоправные действия мужчины были выявлены благодаря работе следствия и сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по столице.

В ведомстве добавили, что немногим ранее обвиняемый был объявлен в федеральный розыск. Однако 22 октября его местоположение удалось установить. В свою очередь, сотрудники уголовного розыска доставили мужчину в подразделение столичного СК.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", – заявили в СК.

По данным СМИ, задержанным оказался боец MMA Ильяс Якубов, сообщает газета "Известия". В издании подчеркнули, что Якубов наложил на ролик высказывания террориста Шамиля Басаева, стоявшего за крупными терактами в России, в частности за нападением на школу в Беслане. После публикации ролик почти сразу был удален.

Ранее житель Камчатки, бывший гражданин Украины, был лишен российского гражданства за экстремистские высказывания в социальной сети "ВКонтакте". По данным ФСБ, мужчина призывал к расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. В настоящее время мужчина отбывает наказание в колонии общего режима за оправдание и пропаганду терроризма.