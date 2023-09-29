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29 сентября, 10:04

Происшествия

ФСБ задержала агента украинской разведки в Керчи за госизмену

Фото: 123RF/grigorenko

Силовики задержали жителя Керчи, который связался с украинской разведкой и снимал по ее заданию передвижения ВС РФ в направлении зоны спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа".

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

По данным службы, житель Крыма по своему желанию начал диалог в мессенджере с сотрудником разведки Минобороны Украины. Мужчина получил задание, в ходе выполнения которого снимал передвижения военной техники в направлении зоны СВО. Он передавал фото и видео через закрытые каналы связи.

Вместе с этим он отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы, заключили в ФСБ.

Сутками ранее стало известно о задержании в Севастополе россиянина по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. В ФСБ уточнили, что в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, мужчина выехал в одну из стран СНГ, после чего инициативно обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины и был завербован.

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