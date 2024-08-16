Телеграм-каналы BRIEF, "Незыгарь" и "Сирена" внесены в реестр иноагентов

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Телеграм-каналы BRIEF, "BRIEF Важное", "Незыгарь", а также "Сирена" внесены в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о власти РФ и ВС РФ, сообщает пресс-служба министерства юстиции России.

Также в реестр иностранных агентов внесены заместитель главного редактора телеканала "Дождь" (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Ренат Давлетгильдеев и президент группы Zenden Андрей Павлов.

В Минюсте заявили, что Давлетгильдеев распространял недостоверную информацию о власти РФ. Кроме этого, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, участвовал на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранным СМИ и осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений (ЛГБТ-движения признано экстремистским и запрещено в России).

"Павлов принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", – добавили в ведомстве.

Росфинмониторинг ранее внес в перечень террористов и экстремистов Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) и Киру Ярмыш (признана в РФ иноагентом). В данный список попали и воевавшие на стороне ВСУ шведский, хорватский и британский наемники.

Уехавшие за границу адвокаты Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Ольга Михайлова и Александр Федулов также включены в перечень. Согласно законодательству, банки должны заморозить их средства и приостановить их обслуживание.