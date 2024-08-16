Ольга Михайлова и Александр Федулов внесены в список террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков (Ольга Михайлова внесена в перечень террористов и экстремистов)

Уехавшие за границу адвокаты Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Ольга Михайлова и Александр Федулов внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Согласно законодательству, банки должны заморозить их средства и приостановить их обслуживание.

До этого Михайлову и Федулова заочно арестовали по делу о "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ экстремистским и запрещен). Также столичный суд арестовал других трех адвокатов Навального – Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера. По версии следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в исправительное учреждение и обеспечивали оппозиционера информацией между экстремистским объединением.

Помимо этого, столичный суд по делу ФБК также заочно арестовал еще четырех участников сообщества, в том числе включенных в перечень террористов и экстремистов Марию Певчих и Киру Ярмыш, которые также были признаны в РФ иноагентами.



Новость дополняется