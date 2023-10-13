13 октября, 21:21Происшествия
Суд в Москве арестовал одного из адвокатов Навального
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Басманный суд Москвы арестовал адвоката Алексея Навального Игоря Сергунина, предъявив ему обвинение в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
До этого об аресте Сергунина ходатайствовало следствие.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И. С. меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в суде.
Сергунину вменяют вину по части 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Участие в экстремистском сообществе"). Наказание по этой статье предусматривает до шести лет тюремного заключения.
Ранее Навальный сообщил, что его перевели в одиночную камеру. Перевод в ЕПКТ считается самым строгим наказанием в колониях. Такое решение было вынесено по причине неисправимости Навального, пояснил он сам решение суда.
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