Суд в Москве арестовал одного из адвокатов Навального

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Басманный суд Москвы арестовал адвоката Алексея Навального Игоря Сергунина, предъявив ему обвинение в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

До этого об аресте Сергунина ходатайствовало следствие.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И. С. меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в суде.

Сергунину вменяют вину по части 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Участие в экстремистском сообществе"). Наказание по этой статье предусматривает до шести лет тюремного заключения.

Ранее Навальный сообщил, что его перевели в одиночную камеру. Перевод в ЕПКТ считается самым строгим наказанием в колониях. Такое решение было вынесено по причине неисправимости Навального, пояснил он сам решение суда.



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