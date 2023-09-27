Навальный рассказал, что его перевели в одиночную камеру

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Основателя ФБК (иноагент, признан судом экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального на год перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Навального, ему объявили об этом решении сразу после рассмотрения апелляции по его делу. Перевод в ЕПКТ считается самым строгим наказанием в колониях. Такое решение было вынесено по причине неисправимости Навального, добавил он.

"Так что у меня новая камера и новая надпись на спине", – подытожил Навальный.

Мосгорсуд запретил деятельность ФБК на территории РФ



Ранее первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор по делу об экстремизме Алексею Навальному, по которому ему назначили 19 лет колонии строгого режима. Как сообщили в суде, время, которое Навальный уже провел в тюрьме, будет засчитано в общий срок.

Навальный был задержан в январе 2021 года, на тот момент он вернулся в Россию из Германии. Причиной задержания стало нарушение им испытательного срока по делу "Ив Роше". Его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Также его обвинили в призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних граждан в опасные действия.