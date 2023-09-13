В МИД РФ опровергли сообщения о включении Навального в обмен заключенными с США

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Информация о вероятном включении Алексея Навального, который внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, в обмен заключенных с США является спекуляцией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я даже представить себе не могу, откуда WSJ это взяли. Я считаю, что это спекуляция, которая не требует ни комментария официального, ни обсуждения неформального" , – сообщила она.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что в многосторонний обмен заключенными между Россией и Западом могут включить российских оппозиционеров, среди которых может оказаться отбывающий срок в колонии Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Навальный был задержан в январе 2021 года, на тот момент он вернулся в Россию из Германии. Причиной задержания стало нарушение им испытательного срока по делу "Ив Роше". Его приговорили к 3,5 года лишения свободы.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Также его обвинили в призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних граждан в опасные действия.

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