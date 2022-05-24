Приговор Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении суда признан законным

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Бабушкинского суда

Приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении суда признан законным. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции – без изменения", – огласил решение судья.

Как следствие, приговор Навальному вступил в законную силу. Оппозиционный деятель будет переведен из покровской колонии общего режима, где сейчас отбывает наказание, в колонию строгого режима.

Сам Алексей Навальный присутствовал на заседании в режиме видеосвязи. Сторона защиты запросила отмену приговора, сославшись на недоказанность вины своего подзащитного. Гособвинение, в свою очередь, настаивало на оставлении приговора без изменений.

В конце марта Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии № 2 в Покрове приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы по делу о хищении средств в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года и оскорблении судьи Веры Акимовой.