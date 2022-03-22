Алексея Навального признали виновным в оскорблении судьи

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии № 2 в Покрове признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи Веры Акимовой в ходе заседания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает Агентство "Москва".

По словам судьи Маргариты Котовой, Навальный проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи.

Ранее Навального признали виновным в хищениях средств в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года. Назначенный за преступления срок наказания судья огласит позднее.

Гособвинение попросило суд приговорить Алексея Навального к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, а также к штрафу в размере 1,2 миллиона рублей.

Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Дело о мошенничестве возбудили более года назад. По данным следствия, он похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей.

Второй эпизод дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила Навальному приговор за клевету на ветерана ВОВ. Дела расследовали отдельно, однако перед передачей в суд их объединили в одно производство.

В феврале прошлого года Навальному заменили условное наказание на реальный срок. Ему засчитали время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

Представитель ФСИН рассказал, что Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения ему условного приговора по делу "Ив Роше". Помимо этого, он семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. За это ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока.