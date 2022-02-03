В суд поступило новое дело против Алексея Навального

Фото: ТАСС/пресс-служба Бабушкинского суда

Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Дату начала рассмотрения слушания еще не назначили.

Дело о мошенничестве возбудили больше года назад. Следствие считает, что Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы запрещенной в РФ экстремистской организации-иноагенту "Фонд борьбы с коррупцией".

Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, которая выносила Навальному приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дела расследовали отдельно, однако перед передачей в суд их объединили в одно производство.

Ранее Алексею Навальному заменили условное наказание на реальный срок. Ему засчитали время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

Представитель ФСИН рассказал, что Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения ему условного приговора по делу "Ив Роше". Помимо этого, он семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. За это ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока.

