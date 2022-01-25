Навального и Соболь внесли в перечень экстремистов Росфинмониторинга

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Тверского суда

Алексей Навальный и Любовь Соболь внесены в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

Также в реестр были внесены и другие сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" (организация-иноагент, запрещена в России), в том числе Вячеслав Гимади и Георгий Албуров.

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд столицы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. В 2017 году испытательный срок продлили на год.

Позднее Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". 29 декабря 2020 года УФСИН по Москве объявила его в розыск. Задержали Навального в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года.

2 февраля Симоновский суд столицы заменил Навальному условное наказание на реальный срок.

