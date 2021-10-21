Песков прокомментировал присуждение премии Сахарова Навальному

Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европарламент девальвирует название премии имени Андрея Сахарова, присуждая ее Алексею Навальному. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы считаем, конечно, что подобными решениями Европарламент, наверное, девальвирует значение этих слов существенно. Мы знаем Европарламент, мы уважаем этот орган, безусловно. Но никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям", – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, данную премию присуждают люди, не располагающие достоверной информацией об осужденном, отбывающем наказание человеке.
30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок продлили на год.
Позднее Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". 29 декабря 2020 года УФСИН по Москве объявило его в розыск. Задержали Навального в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года.
2 февраля Симоновский суд столицы заменил Навальному условное наказание на реальный срок. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
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