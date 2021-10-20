Европарламент девальвировал премию имени Сахарова, присудив ее уголовнику – сенатор

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ему стыдно за европарламентариев, которые присудили премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС.

"Они присуждают премию уголовному преступнику, который отбывает наказание, по сути, за мошенничество. Они таким решением девальвируют эту премию", – отметил сенатор.

По его словам, на эту награду никто всерьез не будет обращать внимание. Джабаров подчеркнул, что на присуждение премии даже не стоит реагировать.

Также сенатор отметил, что всегда очень скептически относился к европарламентариям, потому что это те люди, которые потеряли политический вес. По его мнению, они желают сделать так, чтобы погромче заявить о себе.

"Пошуметь для прессы – это их случай", – заключил Джабаров.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок продлили на год.

Позднее Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". 29 декабря 2020 года УФСИН по Москве объявило его в розыск. Задержали Навального в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года.

2 февраля Симоновский суд столицы заменил Навальному условное наказание на реальный срок. В колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.