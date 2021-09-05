Захарова рассказала, что получала множество угроз от сторонников Навального

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что получала множество угроз от сторонников Алексея Навального после публикации на его ресурсах информации о ней.
"Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня <...> я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему", – сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Захарова также подчеркнула, что размещенная информация содержала недостоверные данные.
"Они, естественно, переврали цитаты, все перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед", – добавила официальный представитель МИД РФ.
В прошлом году Навальный заявил, что Захарова, рассуждая о путешествиях за границу, якобы "обрисовала кастовую систему общества". После этого официальный представитель МИД РФ предложила ему провести с ней прямой разговор в онлайн-формате, однако беседа не состоялась. По мнению Захаровой, это произошло из-за "трусливой позиции" Навального и его команды.
Ранее официальный представитель МИД РФ рассказала, что Навальный получал иностранное финансирование через посольства. По ее словам, схема финансирования заключалась в том, что зарубежные посольства в РФ нанимали на работу граждан России, платили им деньги, а после те переводили средства соответствующим структурам.
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