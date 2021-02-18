Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному неправомерно

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Алексею Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Об этом сообщает ТАСС.

"Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва не ищет конфронтации, но подобные решения, поспешность и ангажированность в их принятии вызывают в Кремле очень много вопросов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что требование ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального можно расценить как вмешательство во внутренние дела страны.

По мнению Захаровой, представленный уровень законности и правовой дискуссии между европейскими странами и Москвой иногда напоминают сцену из романа "Собачье сердце".

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал со стороны России немедленного освобождения ее подзащитного на основании 39-го правила регламента суда.

