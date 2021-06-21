Захарова назвала беззаконием действия американцев по ОЗХО

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Действия Соединенных Штатов в Организации по запрещению химического оружия являются полным беззаконием. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Такое заявление она сделала после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался о подготовке новых санкций против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что по закону Штаты должны продолжать санкции против использующих химическое оружие.

"А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает, полное беззаконие", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она рекомендовала Соединенным Штатам наказать себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру, после чего говорить о законе.

Ранее Захарова предупредила о закономерном российском ответе на американские ограничения. Официальный представитель МИД РФ выразила мнение, что за счет введения санкций против РФ американские власти пробуют решить проблемы собственной неконкурентоспособности.

