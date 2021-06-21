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Политика

10:18

Псаки заявила, что политику антироссийских санкций саммит в Женеве не изменил

политика

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что после встречи президентов России и США в Женеве политика антироссийских санкций Вашингтона никак не изменилась, сообщает News.ru.

"После саммита ничего не изменилось. Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия", – сказала она.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций против России. Он отмечал, что глава государства Джо Байден распорядился облегчить процедуру введения ограничений по ряду аспектов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о закономерном российском ответе на американские ограничения.

В МИД заявили, что режим санкций против России останется навсегда

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