Байден заявил, что тема прав человека будет всегда затрагиваться на переговорах с Россией

Фото: kremlin.ru
Президент США Джо Байден заявил, что тема прав человека всегда будет стоять на повестке дня в переговорах с Россией. По его мнению, это является одной из основополагающих ценностей.
"Я сказал ему, что американский народ никогда не будет доверять президенту, если тот не защищает демократические ценности и универсальные свободы всех людей. Это часть ДНК нашей страны. Так что я сказал, что права человека всегда будут "на столе". Дело не в том, чтобы преследовать Россию за нарушение прав человека, а в том, кто мы есть", – объяснил Байден.
Президент США считает, что последствия возможной смерти Навального в тюрьме были бы катастрофическими для России на мировой арене.
Перед этим Владимир Путин заявил, что Байден во время переговоров в Женеве коснулся темы прав человека. Речь шла в том числе о ситуации вокруг Алексея Навального.
Ранее Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что Алексей Навальный содержится в колонии в таких же условиях, как и другие заключенные. На вопрос о том, давал ли он распоряжение о покушении на Навального, Путин ответил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов.
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