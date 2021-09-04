Захарова рассказала о схеме иностранного финансирования Навального

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как российский оппозиционный лидер Алексей Навальный получал иностранное финансирование через посольства. Об этом сообщает РИА Новости.

Портал "Комитет защиты национальных интересов" 3 сентября опубликовал на своем сайте расследование, в котором обозначил, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств других стран.

"Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, – десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и все подтвердилось", – сообщила Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, схема финансирования заключалась в том, что зарубежные посольства в РФ нанимали на работу граждан России, платили им деньги, а после те переводили средства соответствующим структурам.

Она уточнила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ. Кроме этих государств, также принимали участия в этой схеме работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

Ранее Владимир Путин заявил, что Навальный осужден не за политическую деятельность. По словам президента, оппозиционер осужден за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. Отвечая на вопрос о приговоре Навальному, российский лидер добавил, что это решение было принято судебными властями РФ, и попросил относиться к нему с уважением.