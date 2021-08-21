Путин заявил, что Навальный осужден не за политическую деятельность

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Алексей Навальный осужден за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров, а не за политическую деятельность, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", – добавил президент.
Путин также отметил, что борьба с коррупцией является очень важной задачей, но она не должна быть использована как инструмент политической борьбы.
"Вообще бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон. Это одно из важнейших условий для того, чтобы эта борьба была эффективной", – пояснил российский лидер.
Отвечая на вопрос о приговоре Навальному, Владимир Путин добавил, что это решение было принято судебными властями Российской Федерации, и попросил относиться к нему с уважением.
Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.
Спустя месяц, 23 ноября, Навальный заявил, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и занимается восстановительными процедурами, что и стало причиной неявки. 29 декабря УФСИН по Москве объявила его в розыск.
2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок на 3,5 года колонии общего режима. Уточнялось, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом.Позднее Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде признал это решение законным.
Ранее следственный комитет предъявил Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Уточняется, что речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), который был признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента.
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