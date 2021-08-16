Суд назначил 1,5 года ограничения свободы Ярмыш по делу о нарушении санитарных норм

15:35
Фото: пресс-служба Басманного суда/Агентство "Москва"
Преображенский районный суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд назначил Ярмыш наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года", – сообщили в суде.
Ранее Ярмыш была признана виновной по части 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК РФ ("Подстрекательство к нарушению санитарных норм").
В суде добавили, что в течение этого срока ей запрещается посещать места проведения массовых мероприятий и принимать в них участие, менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и раз в месяц являться в УИС, а также не выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана.
Ранее пресс-секретарь Навального была отправлена Басманным районным судом под домашний арест. В суде рассматривалось уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции, которая прошла в Москве 23 января. Делопроизводство началось по части 1 статьи 236 УК РФ.
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