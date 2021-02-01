Мундеп Барановский отправлен под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы заключил муниципального депутата Дмитрия Барановского под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции, которая прошла в столице 23 января. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании домашнего ареста в отношении Барановского до 23 марта 2021 года", – заявила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее по этому делу были отправлены под домашний арест Олег Навальный, активистки Любовь Соболь и Мария Алехина, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального Олег Степанов и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.