В Москве арестован участник незаконной акции, бросивший в полицейских файер

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Пресненский районный суд арестовал Вячеслава Игумнова, обвиняемого в хулиганстве во время несанкционированной акции, прошедшей в Москве 23 января. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, инцидент произошел в районе улицы Большой Дмитровки. Задержанный мужчина зажег пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции, которые исполняли обязанности по охране общественного порядка во время несогласованного массового мероприятия.

21-летний молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. Суд удовлетворил ходатайство следствия, согласно которому участник незаконной акции заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что столичный суд отправил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш под домашний арест. Соответствующее решение было принято по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции.

