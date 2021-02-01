В больницах столицы нет пострадавших в результате несанкционированных акций – Депздрав

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В Москве в ходе несанкционированных акций 31 января в приемные отделения городских больниц были доставлены 14 человек. Все поступившие были отпущены домой после оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба Депздрава.

"Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медпомощь. В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось", – говорится в сообщении.

В Депздраве также напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения заражения COVID-19.

"Если вы почувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением", – добавили в пресс-службе.

На несанкционированные акции в Москве 31 января вышли порядка двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ. Данные МВД актуальны на 14:30 воскресенья.

В результате незаконных митингов в городе было осложнено движение некоторых автобусов, трамваев и одного электробуса. Это связано с тем, что пешеходы вышли на проезжую часть.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных акциях 31 января.

