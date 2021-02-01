Госсекретарь опроверг причастность США к незаконным акциям в РФ

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Соединенные Штаты не имеют отношения к несогласованным протестным акциям в Российской Федерации. Об этом телеканалу NBC News сообщил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

До этого министерство иностранных дел России потребовало от США не вмешиваться в дела РФ. Это произошло после того, как Блинкен написал в Twitter, что Америка "осуждает постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов".

"Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. Это не так, дело в них", – подчеркивает госсекретарь Блинкен.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал незаконные акции 31 января. В Кремле призвали не оценивать кадры жестких действий силовиков примитивно.