Посольству США вручена нота в связи с распространением фейков о протестах в РФ

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В связи с распространением фейков о протестах в России представителю посольства США вручили ноту. Об этом говорится в заявлении МИД России.

"Американские цифровые платформы масштабно распространяют недостоверные фейки о России. Системно тиражируется провокационный контент", – говорится в документе.

Представителю была вручена нота протеста с предупреждением о том, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.

Ранее члены Совфеда приняли заявление, в котором содержится обвинение американских интернет-компаний в отказе блокировать информацию с призывами участвовать в несанкционированных акциях.