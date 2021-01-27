СФ обвинил интернет-компании США в отказе блокировать призывы к незаконным акциям

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Члены Совфеда приняли заявление, в котором содержится обвинение американских интернет-компании в отказе блокировать информацию с призывами участвовать в несанкционированных акциях. Об этом сообщает РИА Новости.

В верхней палате парламента подчеркнули, что несмотря на то, что ложные сведения были неоднократно официально опровергнуты, руководство этих компаний не удаляет и не блокирует данный контент.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном. Дипломат выразил американской стороне протест на фоне заявлений Вашингтона о несанкционированных акциях.

Как рассказала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, РФ квалифицирует записи американского посольства о протестах в Российской Федерации как вмешательство во внутренние дела страны.

