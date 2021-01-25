МИД РФ выразил протест США из-за сообщений о несанкционированных акциях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном. Дипломат выразил американской стороне протест на фоне заявлений Вашингтона о несанкционированных акциях, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова Первому каналу.

"Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов", – уточнила Захарова.

По словам представителя дипмиссии, РФ квалифицирует записи американского посольства о протестах в Российской Федерации как вмешательство во внутренние дела страны.

"Было указано дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм", – подчеркнула Захарова. Официальный представитель дипмиссии пояснила, что РФ начнет разбираться с проблемой распространения фейков о несанкционированных акциях.

"Мы отметили очень большую активность интернет-гигантов, которые, естественно, являются американскими", – сказала Захарова.

Ранее во время митинга 23 января между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько столкновений – сообщалось об инцидентах на Пушкинской площади и на Тверском бульваре.