МИД РФ выразил протест США из-за сообщений о несанкционированных акциях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном. Дипломат выразил американской стороне протест на фоне заявлений Вашингтона о несанкционированных акциях, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова Первому каналу.
"Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов", – уточнила Захарова.
По словам представителя дипмиссии, РФ квалифицирует записи американского посольства о протестах в Российской Федерации как вмешательство во внутренние дела страны.
"Было указано дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм", – подчеркнула Захарова. Официальный представитель дипмиссии пояснила, что РФ начнет разбираться с проблемой распространения фейков о несанкционированных акциях.
"Мы отметили очень большую активность интернет-гигантов, которые, естественно, являются американскими", – сказала Захарова.
Ранее во время митинга 23 января между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько столкновений – сообщалось об инцидентах на Пушкинской площади и на Тверском бульваре.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: