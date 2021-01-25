РФ направит США ноту из-за распространения фейков их интернет-гигантами – Захарова

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Россия направит США ноту из-за участия американских интернет-платформ в масштабном распространении фейков, связанных с РФ. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы обратили внимание наших американских коллег, и им будет направлена соответствующая нота на участие интернет-платформ американских компаний – это и соцсети, и видеохостинги – в распространении фейков", – сказала она.

Захарова подчеркнула, что это не единичный случай.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном. Дипломат выразил американской стороне протест на фоне заявлений Вашингтона о несанкционированных акциях.

Как рассказала Захарова, РФ квалифицирует записи американского посольства о протестах в Российской Федерации как вмешательство во внутренние дела страны.

