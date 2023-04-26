Навальный заявил, что против него возбудили дело о терроризме

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Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что в отношении него из дела об экстремизме выделили дело по статье о терроризме. Об этом сообщает ТАСС с заседания Басманного суда Москвы.

"Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму и по нему меня будет судить военный суд", – сказал Навальный.

Сейчас Басманный суд рассматривает ходатайство об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме. Заседание проходит в закрытом формате.

Навального задержали в январе 2021 года по возвращении из Германии за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию. Год спустя политика внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ранее глава некоммерческой организации "Альянс врачей" (признана в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева обвинила Навального в домогательствах во время лечения ожога роговицы глаза в 2017 году. По словам Васильевой, политик интерпретировал заботу о нем как о пациенте симпатией. Главными его мотивациями являются власть, еда и секс, заявила врач.