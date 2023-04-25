Врач Навального заявила о домогательствах с его стороны

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава некоммерческой организации (НКО) "Альянс врачей" (признана в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева заявила, что политик Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) до нее домогался.

В интервью, размещенном на YouTube-канале "Эмпатия Манучи", Васильева рассказала, что работала с Навальным в 2017 году, когда тому потребовалось лечение ожога роговицы глаза, полученного в момент, когда неизвестные облили политика зеленкой. Врач уверяет, что Навальный трактовал заботу о нем как о пациенте симпатией.

"У него возникает ощущение, что у него есть какое-то право на меня как женщину. Вот знаете, есть такие мужчины, которым надо "вынь да положь", – сказала Васильева.

По ее словам, Навальный относится именно к такому типу мужчин. Главными его мотивациями являются власть, еда и секс, заявила Васильева.

В настоящее время Алексей Навальный отбывает девятилетний срок в колонии. Его осудили по делам о мошенничестве и неуважении к суду.

В феврале 2021 года Навальному заменили условное наказание на реальный срок. Ему засчитали время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он должен был провести 2 года и 8 месяцев.

