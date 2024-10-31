Правнучка Чкалова и экс-министр спорта Дагестана внесены в список террористов

Фото: (Дарья Богданова признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов)/youtube.com/@Russian America for Democracy

Правнучка героя Советского союза, летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, а также экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сказано на сайте ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Богданова заявила, что для завершения конфликта на Украине нужно ударить ядерным оружием по Москве. Она провела аналогию с ударом США по Хиросиме и Нагасаки. Женщина призналась, что ее не волнуют последствия и сами жизни россиян, выразив готовность спонсировать это преступление.

В апреле этого года против нее было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо интернета". Богдановой грозит до семи лет заключения.

В свою очередь, Магомедова задержали 3 октября 2023 года. Изначально сообщалось только о его обвинении по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Затем его также обвинили в содействии терроризму, позже чиновника арестовали.

В сентябре этого года Магомедова обвинили в убийстве, совершенном на территории республики в 2006 году.